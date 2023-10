Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe amanari, de la 30 noiembrie nu se mai accepta nicio intarziere și va incepe implementarea sistemului de garanție – returnare a ambalajelor care se preteaza la acest sistem. Ministrul mediului, Mircea Fechet, a declarat ieri, dupa ședința de guvern, ca deși exista solicitari ale i companiei…

- In prezent, sapte miliarde de pet-uri, doze sau sticle ajung in cel mai bun caz la gropile de gunoi, daca nu sunt aruncate in albiile raurilor, in paduri sau pe marginea drumului. Intr-un interviu la Radio Romania Actualitați, Mircea Fechet a precizat ca sistemul va functiona foarte simplu.”E ca atunci…

- Sistemul garantie-returnare va deveni functional in tara noastra de la sfarsitul lunii noiembrie, anunta ministrul mediului, Mircea Fechet. Acest lucru inseamna ca romanii vor putea inapoia magazinelor sticle, PET-uri si doze de aluminiu. Ministrul mediului, Mircea Fechet: Sistemul va functiona la fel…

- In Romania, sistemul de garanție-returnare („SGR”) trebuie sa devina funcțional, conform prevederilor legale, incepand cu data de 30 noiembrie 2023, data de cand consumatorii vor plati o garanție de 0,50 RON la cumpararea unei bauturi imbuteliate urmand ca, dupa golirea ambalajului, sa il duca intr-unul…

- Sistemul de garantie-returnare (SGR) implica existenta unor centre de colectare si reciclare a ambalajelor primare nereutilizabile in diferite locatii din tara, care permit consumatorilor sa returneze ambalajele dupa utilizare, urmand sa fie apoi reciclate corespunzator, conform unei analize realizate…

- In Romania, sistemul de garanție-returnare (SGR) trebuie sa devina funcțional, conform prevederilor legale, incepand cu data de 30 noiembrie 2023, data de cand consumatorii vor plati o garanție de 0,50 lei la cumpararea unei bauturi imbuteliate, potrivit unei analize EY Romania.In Romania, sistemul…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a susținut ca sistemul garanție-returnare care se va aplica incepand din 30 noiembrie 2023 in Romania va fi al doilea sistem de acest tip, ca marime, din Europa, dupa Germania.

- Comercianții care s-au inscris in sistemul de garanție-returnare mai au la dispoziție cateva zile pentru a semna contractele cu Returo, firma care administreaza sistemul de garanție-returnare.