Cozi la benzinării: Șoferii nu și-au putut alimenta mașinile La mai multe benzinarii din capitala s-au format cozi, anunta canale de Telegram. Șoferii scriu in grupurile de pe rețelele de socializare ca nu s-au putut alimenta cat am avut pana de curent. Intre timp, au aparut si mai multe imagini cu ambuteiajele din Capitala. Strazile sunt aglomerate, iar prin oras se circula cu dificultate. {{650086}}Miercuri, in jurul orei 14:30, Moldova a ramas in b Citeste articolul mai departe pe noi.md…

