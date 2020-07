Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile impuse de autoritatile elene privind inchiderea a cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria si pastrarea uneia singure au dus, in mod evident, la cozi care se intind pe cativa kilometri. Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore bune, iar…

- Testarea a durat peste 3 ore, iar turiștii din alte țari nu au trecut prin astfel de proceduri, a povestit Vlad, un pasager al avionului, la Digi24. Autoritațile din Grecia dadeau ieri asigurari ca posibilitatea ca turiștii români sa fie testați pentru COVID-19 este „foarte…

- Sute de romani care au plecat in Grecia cu mașina au ramas blocați in vama Kulata, la granița dintre Bulgaria și Grecia. In timp relativ scurt s-a format o coada kilometrica, pana cand autoritațile elene au deschis vama. The post Sute de romani prinși in cozi kilometrice la granița dintre Bulgaria și…

- Grecia este una dintre cele mai populare destinații de vacanța din lume, dar și una dintre țarile care a gestionat cel mai bine criza generata de raspandirea noului coronavirus . Autoritațile din Grecia intenționeaza acum sa ridice cerințele de carantina impuse asupra turiștilor, dupa cum a declarat…

- Autoritatile Greciei si-au exprimat marti ingrijorarea in legatura cu explozia numarului de migranti testati pozitiv pentru noul tip de coronavirus intr-un hotel din peninsula Peloponez din sudul tarii, hotel ce gazduieste mai multe sute de solicitanti de azil, informeaza AFP.Din totalul celor…

- Caz incredibil in Romania. Doi barbați care au muncit peste granițe au revenit in Romania și au intrat automat in carantina. Au fost testați pentru coronavirus, iar rezultatul a ieșit negativ, insa, in a 12-a zi de carantina, testele pentru amandoi au ieșit pozitive. In a 13-a zi, oamenii au fost…

- Spitalul a anunțat intr-un comunicat ca in acest moment sunt internați 24 de pacienți confirmați cu COVID-19, iar alți 14 așteapta sa fie testați.La sectia de Terapie Intensiva, miercuri erau internati 4 pacienti, dintre care doi sunt suspecti, iar alti doi sunt confirmati cu noul coronavirus. Managerul…