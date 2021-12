Stiri pe aceeasi tema

- Un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost confirmat in Franta metropolitana la un barbat rezident in regiunea pariziana, depistat pozitiv la revenirea dintr-o calatorie Nigeria, anunța Reuters . Barbatul, nevaccinat impotriva COVID-19, cu varsta intre 50 si 60 de ani, nu…

- Conform Reuters, numarul de pacienti la terapie intensiva a ajuns de la 117 la 1.749, cea mai mare crestere din martie-aprilie, cand numarul crestea cu mai mult de 100 pe zi in unele zile. Numarul persoanelor din spital care sunt infectate cu virusul SARS-CoV-2 a sarit de la 470 la 9.860, cea mai mare…

- Certificat de vaccinare cu termen de expirare. Cat timp va fi valabil documentul si de cand intra in vigoare decizia. Certificatul de vaccinare are de azi un termen de expirare. Comisia Europeana a anuntat ca documentul este valabil doar 9 luni pentru calatorii internationale, in lipsa unei doze…

- Grecii care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului vor fi nevoiți sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 pentru a putea intra in instituțiile de stat, banci, restaurante și magazinele de comerț cu amanuntul, noile masuri fiind anunțate dupa inca un record de infecții inregistrat marți, relateaza…

- Masura se va aplica de asemenea frizeriilor și saloanelor de coafura insa magazinele alimentare și lacașele de cult vor fi exceptate de la regula, potrivit Ekathimerini, relateaza Reuters.Autoritațile de la Atena au raportat 6.700 de noi infecții cu coronavirusul depistate in ultimele 24 de ore, cu…

- Danemarca, Polonia, Olanda, Serbia, Germania, Franța, Italia, Slovacia, Austria. Noua tari au oferit asistenta Romaniei, aflata in plin val patru al imbolnavirilor de Covid-19, prin intermediul mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene in ultimele trei saptamani, se

- Romania este pe lista roșie in Germania, astfel ca cei care au doar test Covid negativ vor sta zece zile in carantina atunci cand ajung in Germania. Autoritațile germane au revizuit condițiile de intrare in țara in contextul pandemiei de coronavirus, incepand din 3 octombrie, de la ora 00.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, principalele modificari propuse prin acest proiect de hotarare vizeaza: a) cresterea pragului incidentei…