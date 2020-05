Covid19 la Ciorani Un pensionar din comuna Ciorani, in varsta de 68 de ani, diagnosticat cu virusul Covid19, a decedat, joi, la spital. Decesul a survenit doar la cateva ore dupa ce a fost transportat la spital, impreuna cu sotia sa, ambii avand simptomatologie de infectare cu noul coronavirus. Barbatul se afla in stare foarte grava, internat la [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

