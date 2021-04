COVID-ul înghite o parte din pensiile speciale Aproximativ 40 de milioane de lei, reprezentand pensiile speciale pentru senatori si deputati , au fost transferati in Fondul de Rezerva Bugetara pentru anul 2021, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, pe Facebook. Aceasta suma, potrivit oficialului Guvernului, va putea fi astfel folosita acolo unde “avem nevoie urgenta, respectiv pentru lupta impotriva pandemiei Covid-19 si sprijinirea celor vulnerabili”. Pensiile speciale, interzise pentru parlamentari Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de fosti parlamentari isi cer pensiile speciale inapoi. Ei au dat in judecata secretariatele Camerei Deputatilor si Senatului si solicita repunerea in plata. Pe lista se regasesc si doi cunoscuti deputati galateni: Nicolae Bacalbasa (PSD) si Victor Paul Dobre (PNL).

- In ultimele zile, zeci de foști parlamentari au dat in judecata secretariatele Camerei Deputaților și Senatului, pentru a le obliga sa le dea banii pe care ii primeau inainte de februarie 2021. Pensiile speciale au fost abrogate in aceeași luna. In perioada 13-14 aprilie, 20 de instanțe din țara au…

- 122 de foști parlamentari au dat in judecata Parlamentul solicitand repunerea in plata a pensiilor speciale pe care le primeau inainte de februarie 2021, potrivit unei anchete realizate de G4Media . Legislativul a adoptat in februarie legea prin care au fost eliminate aceste pensii. 20 de instanțe din…

- Anca Dragu, presedinta Senatului a anuntat ca secretariatul general al forului legislativ a semnat luni 256 de ordine prin care sunt eliminate pensiile speciale pentru fostii senatori. Ea a adaugat ca astfel vor fi economisiti lunar la bugetul de stat peste 1,5 milioane lei. „Secretariatul General al…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi decretul privind promulgarea legii prin care sunt eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, informeaza Administratia Prezidentiala.De la data intrarii in vigoare a acestei legi, inceteaza plata indemnizatiilor pentru limita de varsta acordate in baza…

- Calin Bota: Am desființat astazi pensiile speciale ale parlamentarilor, un privilegiu introdus in 2015 de PSD Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat astazi pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, un privilegiu introdus de PSD in 2015. ,,Prin votul de astazi din ședința…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și senatului a votat cu 357 de voturi ”pentru”, zero abțineri și zero voturi “impotriva” pentru anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Cei 30 de parlamentari ai UDMR au spus ca sunt prezenți, dar nu voteaza, precizeaza biziday . Decizia a fost luata cu…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat, miercuri, cu 357 de voturi 'pentru', proiectul PSD de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Citește și: Guvernul taie ajutorul de deces Astfel, potrivit proiectului de lege, de la data adoptarii legi inceteaza…