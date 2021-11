Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu cred in COVID pana nu mor. Aceasta este concluzia jurnaliștilor de la Agenția Reuters, care au realizat un amplu reportaj despre scepticismul romanilor fața de vaccinul impotriva COVID. Datele citate de Reuters arata ca un roman a murit de Covid la fiecare 6 minute in primele 10 zile din…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta posibilitatea eliberarii in regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme usoare, a anuntat luni ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila. “Este vorba despre o ordonanta de urgenta a Guvernului prin care s-a completat…

- Reamintim ca numarul caștigator al marelui premiu saptamanal in valoare de 100.000 de lei este: 0 8 3 5 7 7.Celelalte 80 de premii au fost date consecutiv dupa numarul iniția extras. Mai exact, ceilalți 80 de caștigatori au fost identificați ca fiind urmatoarele 80 de numere de ordine consecutiva incepand…

- Medicul Octavian Jurma susține ca, in Romania, saptamana viitoare, un roman va muri la fiecare cinci minute din cauza acestui virus. Pentru a micșora dimensiunile tragediei, specialistul cere imediat carantina la nivel național. „Un roman moare de COVID la fiecare 7 minute azi in Romania și singurul…

- Pare ca toata lumea este concentrata asupra Covid-19 și uita ca pe lume sunt și virusurile specifice sezonului rece, insoțite de febra, dureri de cap și de articulații, de frisoane, tulburari gastrice etc. Am uitat de gripa și pentru faptul ca iarna trecuta am stat izolați și, sa recunoaștem, ne-am…

- Simptome asemanatoare: COVID, raceala, gripa sau o alta afecțiune? Perioada de circulație a unor viruși s-a schimbat Coronavirus, raceala gripa, coronavirus sau o alta afecțiune? Exista mai multe boli cu simptomatica asemanatoare, ceea ce complica mult diagnosticarea lor de catre medicii de familie,…

- O mașina funerara din SUA, afișeaza un mesaj total neobișnuit care au legatura cu vremurile pe care le traim și susțin recomandarile autoritaților. „Nu va vaccinați” – este mesajul pe care o companie numita „Wilmore Funeral Home” l-a scris cu litere mari, albe, pe o duba neagra. Mesajul sugereaza in…