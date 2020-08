52 de ieseni au fost dignosticati in ultimele 24 de ore cu infectia cu noul coronavirus si asta in conditiile in care, duminica, atat la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva", cat si la Institutul Regional de Oncologie nu s-au prelucrat probe. 21 de noi cazuri au fost depistate in schimb in reteaua de centre sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Date despre distributia cazuril (...)