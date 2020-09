Stiri pe aceeasi tema

- Iasul se mentine in topul judetelor cu cele mai multe infectari zilnice chiar si atunci cand la nivel national numarul testelor este mic. Ieri, la nivelul intregii tari, erau confirmate pozitiv 755 de cazuri noi din 6.943 de teste efectuate, iar din acestea 61 erau diagnosticate in Iasi. Pe locul intai…

- Iasul are 61 de cazuri noi si se mentine pe locul 3 la numarul de infectari din tari, dupa Bucuresti si Vaslui. a Spitalul de Boli Infectioase mai exista un singur loc disponibil la Terapie Intensiva, iar la ATI la Spitalul de Neurochirurgie unde sunt destinate 16 locuri pacientilor cu COVID sunt ocupate…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.318 cazuri noi de COVID-19, din 26.059 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi raman in București (159). Capitala este urmata de județele Iași (89), Prahova (78) și Brașov (67).

- Ziua si cazurile de COVID-19 la SJU Craiova. Alta zi, alte cazuri de infectie cu noul coronavirus la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova. Dupa cazul medicului rezident de la Ortopedie depistat cu COVID-19, relatat pe larg de Gazeta de Sud, in ultimele zile, la cea mai mare unitate sanitara…

- In piete nu pot intra simultan mai mult de 100 de persoane, iar oamenilor li se ia temperatura la intrare. Sunt reguli noi sunt si pentru comercianti. De asemenea, se reia si dezinfectarea strazilor pe timp de noapte, iar batranii primesc din nou ajutoare pentru a evita ieșitul din casa.…

- Bucurestiul este pe primul loc la nivel national in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19 confirmate, cu un total de 4.618. Capitala este urmata in acest clasament negativ de judetele Suceava, Brasov si Arges.

- Iasul a ajuns ieri la un numar de 1.136 de cazuri de coronavirus, conform datelor oferite in cursul zilei de ieri, fiind identificate 11 cazuri noi fata de cele 1.125 cate erau sambata, 18 iulie. In cursul noptii de sambata spre duminica, doi pacienti care se aflau internati in Compartimentul de Terapie…

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova are, in prezent, cei mai multi pacienti internati de la inceputul pandemiei. Infectioasele au depasit numarul maxim de internari simultane din starea de urgenta, cand varful a fost de 71 de cazuri. Conform datelor din 9 iulie 2020 privind situatia…