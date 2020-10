Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Mircea Abrudean a anuntat astazi o serie de masuri instituite de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj pentru municipiile Dej si Gherla. Masura a fost luata din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 la peste 1,5 la mie, precum si pentru toate scolile din judet,…

- In contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 in Dej , și implicit a ratei de incidența, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis sa inchida restaurantele, cafenelele, barurile și salile de jocuri de noroc din municipiul Dej. Terasele raman deschise. Prefectul județului…

- Mircea Abrudean și reprezentanții Consiliului Județean pentru Situații de Urgența au anunțat suspendarea activitații localurilor din Dej și Gherla incepand din data de 7 octombrie. Articolul Decizie pentru Dej și Gherla. Barurile și restaurantele se inchid, terasele scapa apare prima data in Someșeanul.ro…

- In contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 in Dej, și implicit a ratei de incidența, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis sa inchida restaurantele, cafenelele și barurile din Dej. Terasele raman deschise. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat, in…

- In contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 in Dej, și implicit a ratei de incidența, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis sa inchida restaurantele, cafenelele și barurile din Dej. Terasele raman deschise. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat, in…

- Prefectura Bihor a anunțat marți ca restaurantele și cafenelele sunt inchise de miercuri in localitațile Boianu Mare și Magești, unde incidența cazurilor de Covid a crescut, potrivit Mediafax.Potrivit deciziei luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor, lista…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus printr-o hotarare adoptata joi seara "redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitatilor de cazare, in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, ce urmeaza sa fie asumata/adoptata și de Guvernul Romaniei, se impune obligativitatea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.