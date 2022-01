Potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat la Sheba Medical Center, varianta Omicron ramane infecțioasa chiar și in randul persoanelor vaccinate contra Covid cu doza a patra, transmite The Jerusalem Post. A patra doza de vaccin Pfizer impotriva coronavirusului crește nivelul de anticorpi din sange, dar nu pare sa ofere protecție impotriva infecției cu varianta Omicron, au aratat rezultatele preliminare ale unui studiu pe 150 de angajați in sistemul sanitar, efectuat la Sheba Medical Center. ”La doua saptamani dupa administrarea celui de-al patrulea vaccin, observam o creștere buna…