Stiri pe aceeasi tema

- Mega Image va acorda angajatilor din magazine si depozite un spor suplimentar de 25% pentru fiecare zi lucrata in perioada 9-31 martie 2020, in contextul extinderii pandemiei de coronavirus, a anuntat retailerul.De asemenea, compania va aplica in aceasta perioada planul de mariri salariale…

- Pe langa sporul de 25%, retailerul atat va continua sa aplice masurile de salariu planificate si va plati in continuare orele suplimentare efectuate conform regulilor interne: "Mega Image isi respecta angajamentul fata de angajati, si continua sa le rasplateasca acestora eforturile si implicarea,…

- Retailerul Mega Image a anuntat marti ca isi recompenseaza angajatii prin continuarea aplicarii maririlor de salariu planificate, cat si prin acordarea de spor suplimentar de 25% pentru fiecare zi lucrata in aceasta perioada, incepand cu 9 martie, pentru angajatii din magazine si depozite, aflati…

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului,…

- In contextul extinderii pandemiei COVID-19, Mega Image anunta ca va recompensa angajatii prin continuarea aplicarii maririlor de salariu planificate, cat si prin acordarea de spor suplimentar de 25% pentru fiecare zi lucrata in aceasta perioada, incepand cu 9 martie, pentru angajatii din magazine si…

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului.…

- Conducerea clubului Burnley a anuntat ca va achita integral salariile angajatilor sai pe toata durata suspendarii Premier League din cauza pandemiei de coronavirus, scrie BBC potrivit Agerpres. "Prioritatea majora este sa avem grija de bunastarea personalului nostru si a familiilor lor in aceasta…

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…