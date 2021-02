Stiri pe aceeasi tema

- Varianta extrem de contagioasa de coronavirus depistata pentru prima data in Marea Britanie este responsabila in prezent de pana la 20% dintre cazurile de infectare din zona metropolitana a Parisului, a anuntat marti un reprezentant al retelei sanitare Assistance Publique-Hopital de Paris (AP-HP), relateaza…

- 76 de probe pentru a identifica noua tulpina din Marea Britanie au fost analizate pana acum, precizeaza Ministerul Sanatații. La un singur caz a fost detectata varianta UK. Conform Ministerului Sanatații, pana in 17 ianuarie au fost raportate 76 secvențieri finalizate. La un singur caz a fost detectata…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți seara, ca 50 de țari au inregistrat cazuri de infectare cu varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie. De asemenea, in 20 de state a fost identificata varianta de COVID-19 detectata in Africa de Sud, informeaza AFP, citata de Agerpres.VOC…

- Noua varianta a virusului, care se raspandeste acum in lume, a fost detectata pentru prima data in Regatul Unit si este mai transmisibila decat tulpina originara identificata in China in urma cu un an.O alta varianta recenta a fost identificata mai intai in Africa de Sud.„Patru persoane au calatorit…