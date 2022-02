Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie s-ar putea indrepta catre sfarsitul pandemiei. Teoria este sustinuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii. „Privind din punctul de vedere al Regatului Unit – a spus David Nabarro, seful Covid la OMS – se pare ca exista lumina la capatul tunelului”. Prin urmare, „este posibil sa ne imaginam…

- Raceala obișnuita ar putea oferi un nivel de protecție impotriva COVID-19: STUDIU Raceala obișnuita ar putea oferi un nivel de protecție impotriva COVID-19: STUDIU Potrivit unui studiu revizuit, lupta naturala a organismului impotriva unei raceli ar putea oferi o oarecare protecție și in fața noului…

- Dereglarea imunitara provocata de boala COVID-19 se prelungeste mult timp dupa infectarea initiala si dupa recuperare, potrivit unor studii efectuate de oamenii de știința de la Centrul Medical Cedars-Sinai din Statele Unite.Cand oamenii sunt infectati cu un virus sau alt agent patogen, corpurile lor…

- Mii de oameni sunt asteptati in zone special amenajate in orasul australian Sydney pentru a admira celebrul spectacol de artificii din noaptea de Revelion in pofida unui numar record de infectari inregistrat in statul New South Wales, informeaza DPA.

- Coronavirusul ce provoaca boala COVID-19 se poate raspandi in cateva zile de la caile respiratorii la inima, creier și la aproape orice sistem de organe din corp, unde poate persista luni de zile, arata un studiu efectuat in SUA, considerat cel mai amplu in analizarea COVID lung. Eliminarea virala intarziata…

- 77 de state din lume au confirmat prezența noii variante Omicron a coronavirusului, dar in realitate varianta este prezenta in majoritatea statelor lumii chiar daca nu a fost confirmat acest lucru oficial, afirma marți directorul Organizației Mondiale a Sanatații intr-o informare despre noua tulpina,…