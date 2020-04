COVID-19. Ucraina îi cere ajutorul lui Elon Musk: "Situaţia pandemică în ţară se apropie de apogeu" "Avem ventilatoare pentru respiratie artificiala" disponibile si suntem pregatiti sa "le livram spitalelor din lume" gratuit cu conditia ca ele sa fie furnizate pacientilor si nu plasate intr-un depozit, anuntase pe Twitter patronul Tesla Inc si al SpaceX. "Draga Elon, Ucraina este a doua tara ca marime in Europa, cu o populatie de aproape 40 de milioane de cetateni", a scris ambasada ucraineana la Washington. "Situatia pandemica in Ucraina se apropie de apogeul sau, aprilie va fi cea mai dura luna. Oamenii in spitale au nevoie de aparate de ventilat mecanic. Suntem gata sa cooperam!… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Albania, una dintre cele mai sarace țari din Europa, a trimis in weekend 30 de medici pentru a da o mana de ajutor Italiei in lupta cu epidemia de COVID-19, noteaza Reuters.Ambasada italiana la Tirana a anunțat sambata decolarea avionului cu medicii albanezi și a adaugat un mesaj de mulțumire. ”Mulțumim…

- Datele, publicate marți, au aratat ca PMI s-a prabușit in zona euro de la 51,6 in februarie la 31,4 in martie. Sondajul masoara activitatea de afaceri in sectorul serviciilor și producției din cele 19 state din zona euro. Aceasta este cea mai mare scadere lunara a activitații de afaceri, de…

- Un test clinic european menit sa evalueze patru tratamente experimentale in lupta impotriva noului coronavirus a inceput in Franta, a anuntat Institutul National francez de Sanatatate si Cercetare Medicala (INSERM), relateaza Reuters.

- Numarul total de cazuri de coronavirus in Italia, cea mai grav afectata tara din Europa, a crescut la 31.506 de la 27.980, o crestere cu 12,6%, cea mai mica rata de crestere inregistrata de la aparitia epidemiei in tara pe 21 februarie. Dintre cei infectati initial, 2.941 s-au recuperat complet,…

- Masuri cu privire la frontierele externe ale Uniunii Europene vor fi luate in cateva ore, potrivit unui acord la care au ajuns luni presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si presedintii Consiliului European si Comisiei Europene, Charles Michel si Ursula von der Leyen,…

- Riscul sanitar legat de epidemia coronavirusului in Uniunea Europeana a crescut de la ”moderat” la ”ridicat”, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, inaintea unor reuniuni, saptamana aceasta, ale ministrilor din statele memebre UE, relateaza Reuters, citata de news.ro.Propagarea…

- Epidemia de coronavirus se extinde in Italia și Germania, numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a depasind pragul de 1.000 in Italia, in timp ce in Germania acestea au crescut de la 66 la 117, potrivit autoritatilor sanitare din cele doua tari, relateaza duminica agentia…

- Anul 2019 a fost al doilea cel mai cald an din istoria masuratorilor, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Meteorologiei (WMO), adaugand ca temperaturile ridicate vor conduce la noi evenimente de vreme extrema, cum sunt incendiile de vegetatie din Australia, dincolo de 2020, relateaza Reuters.…