- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a avertizat populatia ca armata si politia vor deschide focul asupra celor care provoaca tulburari publice in contextul eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, relateaza BusinessInsider.

- Cifre de ultima ora din una din cele mai afectate țari, unde coronavirusul face ravagii. Un numar de 864 de noi decese provocate de COVID-19 au fost raportate, miercuri, in Spania. Bilanțul ajunge, astfel, la 9.053 de morți și la 102.136 de persoane infectate, conform abc.es, conform Mediafax.Citește…

- Spania a inregistrat 796 de morti din cauza noului coronavirus - un nou bilant-”record” intr-o singura zi, care creste la 4.858 numarul total al deceselor cauzate de pandemia covid-19, au anuntat vineri autoritatile spaniole, relateaza AFP.

- COVID-19. Bilantul infectarilor cu noul coronavirus este de 27.017 de cazuri, a transmis Alireza Vahabzadeh pe Twitter. Presedintele iranian Hassan Rouhani a sugerat miercuri ca raspunsul Teheranului fata de epidemia de COVID-19 s-ar putea inaspri, anuntand apropiata aplicare de 'noi restrictii',…

- Bilantul celor infectati cu noul coronavirus creste in fiecare zi si incepe sa semene cu cel din Italia. Bilant tragic in Spania. 514 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza Covid-19. In total, 2.696 oameni au murit in Spania din cauza Covid-19, iar numarul celor infectati a ajuns la aproape…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid, potrivit Mediafax.Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru COVID-19 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, in contextul in care mai multi oficiali guvernamentali au inceput sa intre in carantina, potrivit DPA, scrie agerpres.ro. Desi…

