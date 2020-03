Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, ce nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…

- Sfaturi utile de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. In perioada actuala, notiunile „coronavirus” si „COVIT – 19” [1] fac parte din limbajul zilnic al fiecarui cetatean. Pentru numeroase persoane este neclar atat sensul și continutul acestor notiuni, cat și deosebirea dintre acestea. Acest articol…

- Vedetele incearca in aceasta perioada sa iși țina fanii aproape prin concerte online, dar și prin informații despre cum iși petrec timpul acum, cand trebuie sa stam cat mai mult in casa din cauza pandemiei de coranavirus. Multe dintre activitațile adoptate de artiști pot fi exemple pentru fani. Cel…

- Cadrele medicale care trateaza pacientii infectati cu COVID-19 internati in spital spun ca nu au cu cine sa isi lase copiii acasa. Deputatul Emanuel Ungureanu a ridicat aceasta problema pe pagina de Facebook, dupa ce o asistenta medicala i-a cerut sa faca public strigatul sau de disperare.

- Firma Pirelli, cel mai mare angajator din județul Olt, a decis sa-și trimita cei aproximativ 4.000 angajați in șomaj tehnic, in contextul Covid-19. Decizia a fost transmisa in aceasta dimineața, 18 martie 2020, și ii viozeaza pe tioți angajații companiei, care vor ramane acasa pana al sfarșitul lunii…

- Trebuie sa-i asiguram pe doctori si personalul medical ca nu sunt lasati singuri in fata COVID-19. Sa dam dovada de grija fața de aproapele nostru, sa fim responsabili și, mai ales, sa respectam sfaturile medicale ale autoritaților competente.

- Decizia guvernelor de a închide unitațile de învațamânt și de a limita programul de lucru, în încercarea de a stopa raspândirea COVID-19, îi va determina pe mulți dintre oameni sa se conecteze la rețele de companie sau la cele școlare de acasa. Aceasta situație…