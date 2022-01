In Canada, o instanța din Quebec a suspendat temporar drepturile parentale ale unui tata nevaccinat impotriva Covid-19 și care este „impotriva masurilor sanitare”. Aceasta decizie din 23 decembrie, dezvaluita de ziarul din Quebec Le Devoir , explica ca nu este in „interesul superior (al copilului) sa aiba contact cu tatal sau daca acesta nu este vaccinat și […] The post Covid-19. Quebec suspenda drepturile parintești ale unui tata nevaccinat first appeared on Ziarul National .