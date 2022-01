COVID-19 poate declanșa anticorpi care atacă organismul Infecția cu virusul care provoaca COVID-19 poate declanșa anticorpi care ataca organismul și care dureaza mult dupa infecția și recuperarea inițiala chiar și in randul persoanelor care au avut simptome ușoare sau care nu au avut simptome, potrivit cercetatorilor de la Cedars-Sinai. Atunci cand oamenii sunt infectați cu un virus sau alt agent patogen, corpul lor elibereaza proteine numite anticorpi care detecteaza substanțele straine și le impiedica sa invadeze celulele. In unele cazuri, totuși, oamenii produc anticorpi care pot ataca propriile organe și țesuturi ale corpului in timp. Cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

