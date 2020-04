COVID-19 nu face discriminări. Preşedintele Bursei mexicane, ucis de noul coronavirus "Va informam cu profunda tristete ca Jaime Ruiz Sacristan, presedintele consiliului de administratie, a incetat astazi din viata", a scris BMV intr-un comunicat. "Conducerea si personalul transmit condoleante familiei si prietenilor, deplangem aceasta imensa pierdere", se adauga in document, care nu precizeaza cine va fi succesorul sau. BMV a indicat la 13 martie ca Sacristan a contractat noul coronavirus, dar nu prezinta simptome. A fost unul din primele cazuri cunoscute din tara. Se crede ca ar fi luat virusul in timpul unei calatorii in Colorado, SUA. Bilantul oficial anuntat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bursei Mexicane de Valori (BMV), Jaime Ruiz Sacristan, a incetat din viata, duminica la varsta de 70 de ani. La jumatatea lunii martie, acesta fusese testat pozitiv cu COVID-19."Va informam, cu profunda tristete, ca Jaime Ruiz Sacristan, presedintele consiliului de administratie, a incetat,…

- Presedintele Bursei mexicane de valori (BMV), Jaime Ruiz Sacristan, a incetat din viata duminica la varsta de 70 de ani, a anuntat organismul bursier, transmit AFP si EFE. Sacristan fusese testat pozitiv pentru noul coronavirus la jumatatea lunii martie potrivit Agerpres. "Va informam cu profunda…

- Portugalia ”nu va lasa garda jos” in fata pandemiei noului coronavirus, a avertizat vineri presedintele Marcelo Rebelo de Sousa, care si-a anuntat intentia de prelungi starea de urgenta pana la 1 mai, relateaza AFP potrivit news.ro.”Voi lua initiativa de a prelungi starea de urgenta pana la…

- Symonds a postat in urma cu putin timp un mesaj pe Twitter: „Inca de saptamana trecuta am avut simptomele Coronavirusului. Nu am avut nevoie sa fiu testata și, dupa șapte zile de odihna, ma simt mai puternica..Sa fii gravida si sa ai Covid-19 este evident ingrijorator. Pentru femeile insarcinate,…

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…

- In Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis sa trimita o scrisoare la fiecare gospodarie din Regatul Unit, in care detaliaza masurile pe care le-a luat si furnizeaza informatii medicale si privitoare la parasitul locuintei. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus in Regatul Unit a crescut la 463 de morti - cu 41 mai multi intr-o zi - a anuntat Guvernul lui Boris Johnson. Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut de la 8.077 - cat era marti la 9.529 miercuri, a precizat intr-un comunicat Executivul. Parlamentul…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Am luat act de aceasta demisie. Ii voi transmite presedintelu Iohannis aceasta demisie pentru a se putea emi Aproape cinci luni, Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care-l conduc si impreuna am luat decizii benefice pentru sistemul…