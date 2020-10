Stiri pe aceeasi tema

- Polonia intenționeaza sa amenajeze un spital pe stadionul național din Varșovia, in contextul creșterii numarului de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 ceea ce a dus la supraaglomerarea spitalelor, a anunțat purtatorul de cuvant al guvernului citat de Reuters. Anunțul a fost facut luni la postul public…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat duminica seara o noua serie de masuri pentru a stopa recrudescenta Covid-19, in special restrictii legate de barurile si restaurantele si extinderea muncii de la distanta, scrie Agerpres.Aceste masuri „vor trebui sa ne permita sa infruntam noul val de contaminari…

- Interdictie de socializare la Londra, restrictii de circulatie in Franta, scoli inchise in Polonia: o noua serie de masuri draconice intra in vigoare sambata in Europa, cu speranta de a frana propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza France Presse.

- Germania a raportat 6.638 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore, o cifra record inregistrata de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, potrivit datelor oficiale publicate joi, relateaza AFP, citata de agerpres. Aceste informatii survin la doar cateva ore dupa anuntarea de noi restrictii in cele 16…

- In perioada starii de alerta, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a interzis si efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.

- Adunarile sociale de peste sase persoane vor fi interzise in Marea Britanie. Masura intra in vigoare pe 14 septembrie, iar amenzile vor fi usturatoare. Guvernul urmeaza sa stabileasca o lista cu exceptii.Guvernul britanic a decis sa impuna, incepand de luni, 14 septembrie, interzicerea grupurilor…

- Premierul Ungariei a respins criticile Comisiei Europene privind închiderea frontierelor tarii sale. Viktor Orban susține ca oficialii de la Bruxelles vor proceda la fel. Amintim ca Ungaria si-a închis de marti frontierele pentru cetatenii straini, din cauza Covid-19, pâna la sfârsitul…

- Guvernul de la Atena a anunțat aceasta masura joi, 6 august, in urma unei cresteri a contaminarilor cu Covid-19. Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea, relateaza postul BFMTV.Saptamana trecuta, autoritațile din au instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate locurile…