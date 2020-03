Stiri pe aceeasi tema

- Turcia lupta cu pandemia de coronavirus și cu lipsurile provocate de acesta in stil Erdogan. Autoritațile vor confisca fabricile de maști, daca acestea nu vor vinde produsele catre guvern, anunța Agerpres.Autoritatile turce vor confisca fabricile producatoare de masti daca acestea nu accepta pana luni…

- Autoritatile sanitare au confirmat primul caz de imbolnavire cu COVID – 19 in Alba. Este vorba despre o persoana care se afla in carantina și venise din Italia. A fost internata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. In ultimele zile, sectia respectiva a fost eliberata…

- Un bolnav de cronavirus din Romania, angajat la Amenajarea Domeniului Public (ADP), sector 4, a imparțit marțișoare, pe 2 martie, și a intrat in contact cu 120 de persoane, inainte de a ajunge la spital. A fost deschisa o ancheta epidemiologica.

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus.

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…