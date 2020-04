COVID-19. Italia a înregistrat cu peste 100 de morţi mai puţin decât marţi. Ţara pare să fi depăşit vârful pandemiei Numarul deceselor de coronavirus anuntat miercuri, 727, este cu 110 mai mic decat cel anuntat marti, 837. In total, numarul deceselor a trecut insa de 13.000, ajungand la 13.155. De asemenea, numarul total de cazuri infectate cu COVID-19 a ajuns in Italia la 110.574. Lombardia ramane inca regiunea cea mai afectata de COVID-19 in Italia, cu mai mult de jumatate dintre mortii anuntati miercuri, 394, insa spitalizarile se afla pe o usoara curba descendenta. In aceasta regiune sunt acum infectate cu COVID 44.773 persoane, in crestere cu 1.565 fata de marti. Stire in curs de actualizare. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

