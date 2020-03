Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a sugerat miercuri ca raspunsul Teheranului fata de epidemia de COVID-19 s-ar putea inaspri, anuntand apropiata aplicare a unor "noi restrictii", pe care le-a calificat drept "dificile" pentru populatie, informeaza AFP, scrie Agerpres.Republica islamica,…

- Spania a raportat marti un nou record de decese cauzate de coronavirus intr-o zi, cu 514 noi morti inregistrati in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica bilantul total la 2.696, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit AFP si Reuters.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut…

- Iranul a anuntat marti decesul a inca 122 de persoane infectate cu noul coronavirus, bilantul oficial al victimelor epidemiei de COVID-19 ajungand la 1.934, transmite AFP.Republica islamica este una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, alaturi de China, Italia si Spania. Tot…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- Italia a trecut printr-o noua zi neagra, cu 651 de oameni morți din cauza coronavirusului. Bilanțul total a victimelor a ajuns la 5.476. Spania este a doua cea mai afectata țara in ultimele 24 de ore, cu 375 de persoane decedate. Ibericii au ajuns la un total de 28.603 cazuri și 1.756 victime. Premierul…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926, informeaza cotidianul El…

- Spania și-a batut duminica recordul de sambata, cand autoritațile au anunțat o creștere cu 1.500 de cazuri in 24 de ore. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit bilanțul ultimului bilanț exista 7.753 de cazuri detectate și 288 de persoane decedate din cauza Covid-19.…