Stiri pe aceeasi tema

- Spania e una dintre țarile europene profund afectate de criza de coronavirus. Ibericii inregistreaza peste 180.000 de cazuri, situația fiind in continuare una critica. Internat in spital dupa ce a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus, un atlet spaniol, pacient al spitalului din Sagunto, oraș…

- COVID-19. Cu cele 769 cazuri anuntate vineri, numarul total al mortilor de coronavirus in Spania a ajuns la 4.858. Totodata, numarul cazurilor noi de infectare a crescut cu 7.871, in crestere cu 14% fata de joi, ajungand acum la un total de 64.059 persoane depistate pozitiv cu coronavirus. Pe…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Doctorul Livia Davidescu, de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova (SJUC), spune ca cea mai mare greșeala a Europei medicale a fost sa aduca in spitale pacienți infectați cu noul coronavirus COVID-19, aceasta fiind cauza infectarii altor pacienți deja internați in acele unitați medicale și a cadrelor…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Un roman din Spania, infectat cu Covid-19, a luat avionul pentru a veni in Romania. Acesta a prezentat un certificat medical eliberat de autoritatile spaniole care confirma infectarea cu noul coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. El ar fi trebuit sa ramana in izolare timp e 14 zile,…

- In timp ce Romania a trecut la scenariul doi al gestionarii epidemiei COVID-19, cercetatorii chinezi fac noi descoperiri ingrijoratoare. In spatii inchise, virusul se transmite la cativa metri distanta si rezista in aer zeci de minute. Un gest simplu ne poate salva: spalarea mainilor.