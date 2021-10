Covid-19. În premieră, Kremlinul dă vina pe ruși pentru nevaccinare Kremlinul a recunoscut vineri, 22 octombrie, eșecul campaniei sale de vaccinare anti-Covid-19 in comparație cu Europa, dar a subliniat responsabilitatea populației, in plin val epidemic mortal. Rusia a inregistrat vineri noi recorduri zilnice de decese și contaminari, cu 1.064 de morți și 37.141 de infectați. „Suntem intr-o poziție mai proasta decat o serie intreaga de […] The post Covid-19. In premiera, Kremlinul da vina pe ruși pentru nevaccinare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

