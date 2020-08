Institutia Prefectului informeaza ca astazi, 03 august 2020, conform datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Galati se prezinta astfel: 2.243 persoane confirmate pozitiv de la inceputul pandemiei si pana in prezent (55 de cazuri in ultimele 24 de ore), 1.197 pacienti declarati vindecati, 287 de persoane internate, 120 de persoane decedate, 18.946 teste efectuate, 7 pacienti internati la ATI. De asemenea, Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau…