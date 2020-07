Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare, de marți dimineața, spitalul modular de la Spitalul Elias va putea sa primeasca pacienți la terapie intensiva, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, dupa vizitarea spitalului...

- Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa identifice noi paturi de ATI in București, dupa ce Raed Arafat a declarat ca nu mai exista locuri la terapie intensiva in spitalele din capitala. Premierul a precizat ca se ia in calcul reinchiderea Spitalului Colentina pentru pacienții non-COVID,…

- "Decizia privind Spitalul Colentina ar putea fi reanalizata. Ne-a fost de mare folos. Lasand doar practic numai un numar de 30 si ceva paturi pentru pacientii de COVID, in condiitile cresterii de infectii, ne-a lasat descoperiti", a declarat Ludovic Orban la finalul vizitei la stațiile de pompare…

- "Am pus pe prim plan obiectivul de a castiga alegerile in Bucuresti si de a scapa de domnia asta a incompetentei si relei vointe care a fost instaurata de PSD in Bucuresti. Desi PNL este cel mai puternic partid am renuntat sa sustinem un candidat propriu si am decis sa-l sustinem pe Nicusor Dan ca…

- STARE DE ALERTA. Ludovic Orban a fost acuzat, de partidele din Opoziție, ca trebuia sa ceara votul Parlamentului pentru prelungirea starii de alerta. Premierul considera ca legea pe care parlamentarii au votat-o la inceputul pandemiei prevede ca nu este necesar votul lor. Orban a pus sub semnul…

- "Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatii care au beneficiat de prevederile articolului XI alineat (1) din OUG 30/2020 (...) si carora le sunt mentinute raporturile de munca ulterior reluarii activitatii de catre angajatori, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, miercuri, de la CNCD 5.000 de lei amenda pentru afirmatiile referitoare la maghiari, iar Ludovic Orban i-a sarit in aparare atacand extrem de violent una dintre instituțiile statului. Premierul numește Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii un ”așa-zis…