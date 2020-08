Stiri pe aceeasi tema

- Trend ascendent privind infectarile Foto: MApN Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti ca, în saptamâna 27 iulie - 2 august, 33,9% din totalul cazurilor de îmbolnavire cu noul coronavirus s-au înregistrat în Bucuresti, Arges, Prahova, Brasov si…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti ca, in saptamana 27 iulie - 2 august, 33,9% din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat in Bucuresti, Arges, Prahova, Brasov si Dambovita.

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti ca, in saptamana 27 iulie - 2 august, 33,9% din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat in Bucuresti, Arges, Prahova, Brasov si Dambovita, informeaza Agerpres.Citește și: Alerta in Bihor: un pacient de la…

- 37,4% din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 20 – 26 iulie, in Bucuresti, Arges, Prahova, Brasov si Dambovita, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere realizat pe baza datelor raportate…

- Mai mult de o treime (37,4%) din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 20 - 26 iulie, in Bucuresti și patru județe: Arges, Prahova, Brasov si Dambovita, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres.

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat ordinea de prioritate la testarea pentru coronavirus, introducand și echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare. INSP a publicat, joi, noile recomandari…

- Aproape jumatate (43,4%) din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 13 - 19 iulie, in Bucuresti si in judetele Arges, Brasov, Galati si Prahova, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica.

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca 44% din numarul de cazuri de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in București, Argeș, Brașov, Dambovița și Prahova, iar 53% dintre decese au avut loc in Prahova, Argeș, București, Brașov și Galați.Potrivit raportului INSP pentru…