- O mica adiere de prospețime in garderoba noastra! Descoperiți piesele și aspectele pe care sa pariați pentru a fi in tendințe in aceasta primavara 2021. Am reperat tendințele modei pentru sezonul primavara-vara 2021 pe podiumurile saptamanii modei. Daca multe tendințe au explodat odata cu inchiderea…

- Tendința de creștere a ratei de incidența Covid-19 a crescut in ultimele zile in județul Cluj. La Gherla creșterea este mica fața de ultima raportare, dar duminica s-a depașit rata de 3 cazuri pozitive la 1000 de locuitori. La Dej s-a depașit la sfarșitul saptamanii pragul de 6 la mie, iar la Cluj-Napoca…

- „Tendința este de creștere. Nu mai este de platou. Tulpina noua este din ce in ce mai predominanta. O persoana infecteaza 5 oameni. Numarul de infectați este mai mare. Asta daca nu cumva ținem in frau situația.Nu pot exclude nimic, nu sunt clarvazator. Ajungem la 7.000 – 8.000. E posibil ca aceasta…

- Raed Arafat , șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, vineri, ca in ultima perioada exista o tendința a numarului de cazuri cu noul coronavirus și nu exclude scenariul potrivit caruia in urmatoarele saptamani sa ajungem la 10.000 de infectari pe zi, potrivit Digi24. „La acest moment,…

- Coordonatorul DSU, Raed Arafat, susține ca numarul de cazuri Covid-19 din țara noastra o sa creasca. Asta pentru ca noua tulpina este tot mai prezenta și mai puternica. El a explicat faptul ca un om transmite acum virusul la cinci persoane. „Tendința este de creștere. Nu mai este de platou.…

- Incidența cazurilor COVID s-a menținut, zile la rand, sub pragul de 3/1.000. CJSU anunța ca de maine, localurile vor fi deschise la interior. Se deschid și salile de jocuri de noroc. Bistrița inregistreaza, de cateva zile, o incidența a cazurilor COVID sub 3/1.000. Astfel, CJSU a decis ca de maine,…

- Piața muncii a trecut printr-o schimbare brusca în 2020, ca urmare a pandemiei de Covid-19, iar efectele au fost resimțite fara întârziere atât de angajatori, cât și de candidați. Deși au fost domenii și companii puternic afectate de criza epidemiologica, masurile de sprijin…