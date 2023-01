Covid-19. China amenință cu „contramăsuri” ca răspuns la testele impuse de diverse țări Beijingul a condamnat, marți, impunerea de catre mai multe țari a testelor Covid-19 pentru calatorii din China, avertizand ca ar putea lua „contramasuri” ca represalii. „Unele țari au instituit restricții de intrare care vizeaza exclusiv calatorii chinezi. Acest lucru nu are o baza științifica, iar unele practici sunt inacceptabile”, a declarat o purtatoare de […] The post Covid-19. China amenința cu „contramasuri” ca raspuns la testele impuse de diverse țari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

