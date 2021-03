Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu COVID-19. Acestea au fost propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, 26 martie, imediat dupa publicarea lor…

- Masurile adoptate de guvern la mijlocul saptamanii pentru prevenirea extinderii epidemiei de COVID-19 intra astazi in vigoare. Hotararea prin care a fost prelungita starea de alerta pe teritoriul Romaniei prevede ca circulatia in afara locuintei va fi interzisa dupa ora 22:00, iar cazarea in pensiunile…

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica la un acord de ultim moment cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Fara puteri speciale,…

- Fara puteri speciale, guvernul minoritar al premierului Andrej Babis nu ar putea sa mentina restrictii precum interdictia de circulatie pe timpul noptii si cea privind adunarile publice, dar si inchiderea unor magazine si servicii.Parlamentarii au respins in aceasta saptamana prelungirea starii de urgenta,…

- Starea de alerta se prelungește în România cu înca 30 de zile, iar restricțiile care sunt în acest moment se pastreaza. De asemenea, focarele de COVID-19 vor fi incluse în calcularea ratei de incidența a fiecarei localitați. …

- Guvernul va elabora un act normativ care prevede suspendarea activitatii pe o perioada determinata, a operatorilor economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID -19, a anunțat miercuri, 3 februarie, premierul Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul…

- Starea de alerta se prelungește, de miercuri, cu 30 de zile Foto: Arhiva/ Catalin Radu Starea de alerta se prelungește de mâine cu 30 de zile pe întreg teritoriul țarii. Hotarârea a fost luata astazi de guvern la solicitarea Comitetului Național pentru Situații de Urgența.…

- Starea de lockdown in Germania va fi prelungita pana la 31 ianuarie, cu reglementari mai stricte, au convenit, marti seara, cancelarul german Angela Merkel si liderii celor 16 regiuni. „Trebuie sa reducem si mai mult contactele sociale cu scopul de a combate pandemia”, a declarat cancelarul Angela Merkel…