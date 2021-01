Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele noilor infectari si ale deceselor asociate COVID-19 in Europa inregistreaza noi maxime, cum este cazul Germaniei, care joi a anuntat un nou record de decese. Din acest motiv, unele tari impun noi restrictii antiepidemice sau le prelungesc pe cele deja adoptate, relateaza agentia EFE. Germania…

- Strategiile de vaccinare ale Franței și Germaniei au plasat, in primele etape, varstnicii, care au exclusivitate la imunizare. In Franța, chiar și cadrele medicale care vor avea prioritate fac parte din categoria de varsta de peste 50 de ani. In Romania, in prima etapa a vaccinarii va intra doar personalul…

- A doua injecție a vaccinului Covid-19 dezvoltata de laboratoarele Pfizer și BioNTech poate fi amânata cu câteva saptamâni în „circumstanțe excepționale”, au declarat marți experții OMS, citati de AFP. Grupul consultativ strategic de experți (SAGE) privind imunizarea…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei.In acest moment, zborurile intre Marea Britanie și Italia nu au fost restricționate. Mai multe curse vor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat vineri, de la ora 13:00, la panelul „Overcoming European Discrepancies”, din cadrul Summitului Charlemagne Prize, organizat la Palatul Cotroceni. In discursul sau președintele țarii a aratat cum a afectat criza Covid-19 atat societatea romaneasca,…

- Reuters: Germania ajuta industria auto cu doua mld. euro, pentru trecerea de la motoarele cu combustie la masinile electrice si la conducerea autonoma Germania pregatește un pachet de sprijin de doua miliarde de euro pentru a-i ajuta pe producatori si industria auto sa treaca de la motoarele cu combustie…

- Interviu cu inginerul Valentin Tamaslacaru Valentin Tamaslacaru a preluat funcția de director al Direcției Silvice Neamț la jumatatea acestui an, in contextul unei revolte naționale vizavi de exploatarea forestiera, la antipodul careia se situa o criza a lemnului, care se resimțea in Europa de un an…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Germania va ajunge probabil la 20.000 de infecții pe zi la sfarșitul acestei saptamani, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. „Ne confruntam cu o creștere exponențiala”, a declarat Altmaier la o videoconferința. El a mai spus ca in Germania, numarul…