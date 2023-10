Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu este foarte atașata de locurile natale și ori de cate ori timpul ii permite, merge la Șușani sa iși incarce bateriile. Partenerul ei de viața, Radu Valcan, s-a adaptat rapid și merge cu drag la socrii sai. Cei trei copiii ai lor – Andrei, Adrian și Alexandru – se simt bine in casa […]…

- Clipe emoționante in familia Andrei și a lui Catalin Maruța. Luni, 2 octombrie 2023, filmarile pentru filmul in care joaca Eva Maruța s-au incheiat. Mama copilei de 8 ani nu și-a putut stapani lacrimile. Prezentatorul de la Pro TV a filmat intregul moment. Foto In ce comedie va aparea Eva Maruța Eva…

- Cove, care prezinta emisiunea „Cursa Iubirii” de la Prima TV, a spus ca nu ar zice nu unei colaborari in televiziune cu Teo Trandafir. Prezentatoarea nu mai apare pe micul ecran acum, nu mai are emisiune la Kanal D, a luat o pauza. Dupa ce ani de zile a prezentat emisiunea „Vorbește lumea” la Pro TV,…

- Au trecut aproape doi ani de cand indragitul prezentator anunța finalul colaborarii cu una dintre cele mai mari televiziuni din țara. In exclusivitate pentru Playtech Știri, Cove a spus adevarul despre plecarea de la PRO TV. Ce a spus vedeta despre Adela Popescu, fosta sa colega de la „Vorbește lumea”.…

- Cove a lipsit o luna de acasa, de la inceputul lunii august și pana la sfarșit. Prezentatorul s-a vazut nevoit sa stea departe de copiii lui și de partenera de viața pentru a filma pentru cel mai nou proiect al sau de televiziune.Pe 30 septembrie, pe Prima TV, a inceput emisiunea „Cursa Iubirii”, care…

- Prințesa de Wales a fost mereu admirata pentru silueta sa impecabila, parca trasa prin inel, insa cea mai recenta apariție a sa a starnit un val de speculații. Kate Middleton pare mai slaba ca niciodata. Cum a fost fotografiata la un eveniment. Cea mai urmarita femeie din lume Este una dintre cele mai…

- In ediția de duminica, 24 septembrie, a emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 12, chef Catalin Scarlatescu a avut parte de un moment extrem de neplacut. Juratului i s-a facut rau, astfel ca producatorii au fost nevoiți sa opreasca filmarile. Ce a mancat de a ajuns in aceasta situație. De ce i s-a facut…

- Foarte puțini romani știu, dar un prezentator de televiziune și-a dat pur și simplu pantalonii jos in timpul unei emisiuni! De ce a facut acest gest, vedeți in randurile de mai jos! Prezentatorul din Romania care si-a dat pantalonii jos in timpul emisiunii Recent, jurnalistul Iancu Guda, gazda emisiunii…