- Este furtuna in Alba și in mare parte a țarii. Autoritațile au emis un COD ROȘU De furtuna valabil in județ. La scurt timp de la inrautațirea vremii, au aparut primele probleme. Garda de Intervenție Sebeș a intervenit vineri seara pentru degajarea unui porțiuni dintr-un acoperiș cazut peste un autoturism…

- Un urs a fost eutanasiat, dupa ce a fost accidentat de o mașina in zona localitatii Fizesu Gherlii. Masura a fost luata din cauza ranilor grave suferite de animal. ”La data de 18 iunie, in jurul orei 06,00, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati de catre un tanar de 25…

- Primaria sectorului 1 a fost amendata de Garda de Mediu cu suma de 160.000 de lei pentru ca nu a luat masurile de salubrizare a sectorului 1 și nu a prezentat documente privind respectarea legislației de mediu, se arata intr-un comunicat de presa al Garzii de mediu. Saptamana trecuta, primarul Clotilde…

- In accident a fost implicata o singura mașina, in care se aflau cinci persoane. ”La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Acestia au constatat ca in accident a fost implicat un singur autoturism,…

- Un barbat din Deva a fost amendat cu 20.000 de lei si i-a fost confiscata masina dupa ce a fost surprins de Politia Locala si Garda de Mediu in timp ce descarca ilegal moloz pe un teren agricol, la marginea municipiului, a informat miercuri Primaria Deva. Politistii i-au dat barbatului…

- O mașina a fost lovita de un tren in localitatea Ilva Mica. Modulul SMURD de la Garda de Intervenție Sangeorz-Bai intervine in localitatea Ilva Mica la un accident feroviar. Din primele, informații o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. Victima este conștienta, cooperanta, ieșita din autoturism. Intervenția…

- Un container cu deseuri transportat in portul Constanta din Norvegia, pentru o firma din judetul Suceava, a fost depistat de autoritati, marfa urmand sa fie returnata expeditorului, a informat, joi, Garda de Coasta. Bunurile constau in aproximativ 11 tone de parti si accesorii auto uzate. "In data de…

- Un vehicul incarcat cu moloz a fost confiscat de comisarii Garzii de Mediu Dolj. Soferul a patruns cu masina in zona Centrului Istoric al Craiovei de unde a incarcat in remorca mai multi saci cu moloz proveniti din constructii. Garda de Mediu Dolj a confiscat in acest weekend un alt autovehicul incarcat…