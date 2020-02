Stiri pe aceeasi tema

- Un centru comercial cu o suprafata de peste 35.000 metri patrati va fi construit in municipiul Sfantu Gheorghe, lucrarile de constructie fiind demarate, a anuntat miercuri dezvoltatorul imobiliar. Proiectul sursei citate, acest prim mare centru comercial din judet va include un hypermarket, o galerie…

- Singurul campion paralimpic al Romaniei, Eduard Novak, a cucerit medalia de argint in proba de urmarire individuala 4 km, sambata, la Campionatele Mondiale de paraciclism pe velodrom de la Milton (Canada). Novak (43 ani), multiplu medaliat mondial la paraciclism, a fost invins in cursa…

- Numarul casatoriilor inregistrate anul trecut in municipiul Sfantu Gheorghe a fost mai mare decat in anul anterior, iar cei mai multi copii s-au nascut in luna noiembrie, releva o statistica a Serviciului Comunitar de Evidenta a Persoanelor. "Numarul copiilor nascuti anul trecut, cu domiciliul in Sfantu…

- Creatorii noului serial marca Netflix „Dracula“, o adaptare a romanului semnat de Bram Stoker, au vorbit despre personajul interpretat de actorul danez Claes Bang, legaturile cu Transilvania si domnitorul Vlad Tepes.

- Peste 1500 de persoane au participat, pe tot parcursului anului trecut, la evenimentele organizate de catre Cercul de Alergare „Gall Lajos” din Sfantu Gheorghe. Sportivi de performanța sau amatori, copilași care abia au invațat sa mearga, sau veterani, cu toții au raspuns incantați chemarii catre sport.…

- Doua cazuri de traumatisme produse de petarde s-au inregistrat perioada 31 decembrie 2019- 3 ianuarie 2020, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa emis in urma cu cateva minute de catre Spitalul…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe doreste sa le reaminteasca locuitorilor ca operatorul de salubritate TEGA S.A., care gestioneaza colectarea deseurilor, ofera reduceri din taxa de salubritate in schimbul deseurilor selective. Reducerea se aplica persoanelor care duc la sediul TEGA din strada Energiei…

- CCA (Comisia Centrala a Arbitrilor) a anunțat astazi brigada de arbitri pentru confruntarea „U“ Craiova – AFC Hermanstadt. Astfel, arbitru central a fost desemnat Marian Barbu, din Fagaraș (Brașov).Acesta va fi ajutat de asistenții Alexandru Cerei (Cluj) și Stelian Slabu (Brașov). Reverva a fost numit…