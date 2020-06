Fostul mitropolit al Ardealului Andrei Saguna, canonizat de Biserica Ortodoxa in anul 2011, va fi omagiat luna aceasta de comunitatea romaneasca din judetul Covasna printr-o suita de manifestari culturale si artistice, organizate de Liga Cultural-Crestina "Andrei Saguna" si Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei. "Zilele Andrei Saguna reprezinta titlul generic al unei suite de manifestari de cultura romaneasca si spiritualitate ortodoxa desfasurate anual la Sfantu Gheorghe si in alte localitati ale judetului Covasna, in onoarea marelui patriot roman transilvanean care a fost Sfantul Mitropolit…