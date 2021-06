Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD, Ana Cornelia Macrineanu, a castigat alegerile pentru functia de primar al comunei Viziru, la o diferenta de peste 200 de voturi in fata candidatului PNL, Daniela Mariniuc, potrivit numaratorii paralele a partidelor politice. Ana Cornelia Macrineanu, viceprimar in functie, a castigat…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, duminica, victoria PNL in alegerile partiale de la Vicovu de Sus. “Au si avem un primar liberal. Dupa o lunga perioada pesedista, la Vicovu de Sus a castigat un primar liberal, Vasile Iliut, care va face din Vicovu de Sus ceea ce isi doresc cetatenii…

- Candidatul PNL, Mihai Cristian Lazar, si-a adjudecat functia de primar al orasului Simleu Silvaniei, in urma alegerilor partiale de duminica. In varsta de 27 de ani, Cristian Lazar este de profesie avocat. Potrivit datelor provizorii centralizate de Biroul Electoral de Circumscriptie…

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Marius Ioan Cioara, a castigat alegerile pentru functia de primar al comunei Ciuruleasa, cu peste 73%. “Dorinta oamenilor din comuna Ciuruleasa a fost pentru continuitate, pentru o echipa care va munci continuu pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice,…

- Comuna Tamași, județul Bacau, se afla in plina campanie electorala, la doar cateva luni de la alegerile locale din septembrie 2020. Tamașenii vor fi chemați la vot ca sa-și aleaga un nou primar, deoarece Veronica Donțu a ajuns dupa gratii. Alegerile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Victor Balașoiu și-a depus candidatura pentru funcția de primar al comunei Rociu Victor Mihai Balașoiu și-a depus ieri candidatura pentru funcția de primar al comunei Rociu din partea PSD Argeș. Alegerile locale parțiale vor avea loc pe 27 iunie. La eveniment au fost prezenți Ion Minzina, președintele…

- Fostul primar al comunei Ozun, Raduly Istvan, a fost investit, joi, prefect al judetului Covasna, la propunerea UDMR, acesta preluand postul ramas vacant in urma cu o luna, dupa eliberarea din functie a lui Iulian Todor. Raduly Istvan are 52 de ani, este licentiat in Drept si doctor in Geografie, fiind…