- La 1 iunie 2006, in ziua Inaltarii Domnului, Ziua Eroilor, a fost inaugurat oficial Cimitirul de Onoare Romanesc de la Tiganca, situat in raionul Cantemir, Republica Moldova. Este primul cimitir romanesc reconstruit de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, institutie a statului roman, (re)infiintata…

- Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna va realiza un traseu de vizitare in incinta Rezervatiei Naturale Mestecanisul de la Reci, in lungime de aproximativ doi kilometri, care va fi marcat cu imagini inspirate dintr-o straveche legenda populara, arata Agerpres. Directorul…

- Asociația „Calea Neamului” va face mai frumoasa sarbatoarea Paștelui pentru fiecare dintre cei 20 de elevi din județul Covasna, beneficiari ai „Burselor Romani pentru Romani”, carora le va darui cadouri, in cursul acestei saptamani. Președintele asociației, medicul Mihai Tirnoveanu, face un apel, pe…

- Sora unuia dintre eroii brasoveni din Revolutia din decembrie 1989 protesteaza in fata Primariei din cauza faptului ca autoritatile nu au alocat bani pentru realizarea unui monument al eroilor

- Ecaterina Teodoroiu si Tudor Vladimirescu au fost declarati „Eroi ai natiunii romane” iar anul 2021 este declarat „Anul Tudor Vladimirescu”, potrivit unei legi promulgate joi, 8 aprilie 2021, de presedintele Klaus Iohannis. Plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat la data…

- Desfașurata in perioada 6 - 19 august 1917, in zona județului Vrancea din sud-vestul Moldovei, batalia de la Marașești a reprezentat cea mai importanta victorie a Armatei Romane in timpul Primului Razboi Mondial. Alaturi de victoriile obținute la Maraști și Oituz, in vara aceluiași an, aceasta caștigarea…

- . Ziua solidaritatii romanilor de pretutindeni cu romanii din Covasna, Harghita si Mures a fost sarbatorita duminica, 14 martie, la Sfantu Gheorghe. Manifestarile au fost organizate de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) si Centrul European de Studii Covasna-Harghita din…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 301 voturi "pentru", un vot "impotriva" si o abtinere, proiectul de lege privind instituirea anului 2021 - "Anul Tudor Vladimirescu" si, totodata, declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei Teodoroiu drept eroi ai natiunii romane. Potrivit…