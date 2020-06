Cotidianul britanic The Times îşi lansează propriul post de radio Grupul de presa care detine cotidianul britanic The Times a lansat luni un post de radio centrat pe stiri, care are ambitia de a rivaliza cu BBC, intr-un context dificil pentru companiile mass-media din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza AFP.



Dorind sa se concentreze mai mult pe "expertiza" decat pe dezbatere, Times Radio a inceput sa emita in direct pe suporturi digitale luni dimineata la ora locala 06:00 (05:00 GMT), avandu-l ca invitat pe prim-ministrul Boris Johnson.

The Times Radio/Facebook.com

In mod traditional, emisiunea "Today" difuzata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca din cauza coronavirurului in Romania au mai murit sase persoane, ceea ce face ca numarul total sa ajunga la 1.276 de cazuri. Deces 1271 Femeie, 76 ani, județ Ilfov. Data confirmare: 24.05.2020. Data deces: 31.05.2020. Comorbiditați: Insuficiența cardiaca…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 165 de noi cazuri de COVID-19 in Romania, din 11.835 de teste prelucrate, potrivit anunțului facut miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al persoanelor infectate a ajuns astfel la 18.594 miercuri in Romania. Dintre persoanele confirmate…

- Medicul Catalin Barbulescu, de la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB), a murit in urma infecției cu noul coronavirus, transmite Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Medicul a murit luni seara. Colegii sai au transmis un mesaj pe pagina de Facebook a SUUB. „Colegul nostru, dr. Catalin…

- 267 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Romania, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al imbolnavirilor ajunge astfel la 16.704, dintre care 9.574 de persoane au fost declarate vindecate. Pana sambata, in Romania au fost confirmate 16.704 de cazuri de…

- Alte 431 de noi cazuri de imbolnaviri cu coronavirus au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul totalul al imbolnavirilor ajungand duminica in țara noastra la 13.163. Sambata fusesera raportate doar 165 de cazuri de imbolnavire . Situația duminica Duminica, Grupul de Comunicare…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa revina la munca incepand de luni si sa reia controlul asupra gestionarii crizei provocate de COVID-19, potrivit informatiilor aparute joi in ziarul Telegraph, transmite vineri Reuters. Externat pe 12 aprilie dintr-un spital londonez unde…

- Cu doar cateva ore inainte ca starea sa i se agraveze, seful executivului britanic postase pe Twitter un mesaj in care spunea ca se simte bine. Dupa doua ore insa, situatia s-a schimbat cu 180 de grade. Downing Street anunta ca premierul a fost mutat la terapie intensiva si primeste oxigen. Nic Robertson,…

- Carrie Symonds, logodnica insarcinata a prim-ministrului britanic Boris Johnson a confirmat, sambata, ca a avut simptome de COVID-19, la fel ca partenerul ei, dar nu s-a testat, informeaza DPA, preluata de...