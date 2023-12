Cotatiile la gaze, in scadere in Europa. Iata cauza Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni cu pana la 5,3 , dupa doua zile de crestere, in conditiile in care cererea redusa de combustibil ajuta la protejarea stocurilor, transmite Bloomberg.In jurul orei 2:25 p.m., la hub ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile futures la gaze naturale cu livrare in luna ianuarie erau in scadere cu 3,9 , pana la 41,78 euro pentru un Megawatt ora.Cererea de gaze se dovedeste a fi una re ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni cu pana la 5,3%, dupa doua zile de crestere, in conditiile in care cererea redusa de combustibil ajuta la protejarea stocurilor, transmite Bloomberg.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, in conditiile in care luna noiembrie a inceput cu o vreme favorabila. Totodata, razboiul din Orientul Mijlociu pare ca nu va afecta livrarile mondiale de energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Cotatiile…

- Preturile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au crescut luni, 16 octombrie, din cauza razboiului din Israel și dupa descoperirea unei scurgeri dintr-o conducta din regiunea Marii Baltice, ceea ce sporeste temerile privind securitatea infrastructurii, inaintea iernii. Prețurile petrolului…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni cu pana la 6,5%, dupa ce saptamana trecuta au inregistrat un avans de peste 40%, traderii urmarind prognozele meteo favorabile si eforturile internationale de a tine sub control conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg, conform…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, 16 octombrie, cu pana la 6,5%, dupa ce saptamana trecuta au inregistrat un avans de peste 40%, traderii urmarind prognozele meteo favorabile si eforturile internationale de a tine sub control conflictul din Orientul Mijlociu, transmite…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au scazut luni, 2 octombrie, gratie temperaturilor neobisnuit de ridicate pentru acest moment al anului si gradului ridicat de umplere a depozitelor, transmite Bloomberg . In jurul orei 10:14 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde…

- Preturile gazelor din Europa au crescut puternic vineri, cu 10%, deoarece lucratorii de la operatiunile din domeniul gazelor naturale ale Chevron din Australia au intrat in greva, starnind temeri ca o oprire prelungita a productiei ar putea reduce livrarile globale, transmite CNBC. Actiunea sindicala…

- Muncitorii de la facilitatile de gaze naturale lichefiate din Australia ale firmei Chevron Corp. au intrat vineri in greva partiala, dupa esecul discutiilor cu managementul referitor la salarii si conditiile de munca, iar aceasta disputa a perturbat pietele mondiale de gaze, transmite Bloomberg.La…