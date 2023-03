Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului brut a continuat sa scada miercuri, sortimentul WTI tranzacționandu-se la cel mai mic preț de dupa decembrie 2021, din cauza ingrijorarilor legate de potențialul impact economic al dificultaților intampinate de Credit Suisse și alte banci dupa prabușirea Silicon Valley Bank.

- Joi, doi oficiali ai Fed au avertizat ca cresterile suplimentare ale costurilor de imprumut sunt esentiale pentru a reduce inflatia. Dolarul american s-a apreciat, facand petrolul mai scump pentru detinatorii altor valute. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,20 dolari, sau cu 2,6%,…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru Reuters, un numar tot mai mare observand…

- Legendara trupa de rock Pink Floyd a anunțat ca a strans peste 450.000 de lire sterline (aproximativ 542.000 de dolari) pentru Ucraina cu piesa „Hey Hey Rise Up”, informeaza The Kyiv Independent . In piesa apare și Andriy Khlyvniuk, solistul ucrainean al trupei Boombox, a carui voce a fost preluata…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…

- Prețul aurului ar putea crește pana la 4.000 de dolari pe uncie in 2023, in condițiile in care creșterile dobanzilor și temerile legate de recesiune mențin volatilitatea piețelor, susține Juerg Kiener, director de investiții al Swiss Asia Capital. “Exista o șansa buna ca piața aurului sa vada o creștere…

- Actrița americana Amber Heard a anunțat luni, 19 decembrie, ca a semnat o ințelegere care sa duca la incheierea procedurii de recurs din cadrul procesului de defaimare intentat fostului ei soț, Johnny Depp, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Dupa o indelungata reflectare, am luat dificila decizie…

- Un castel medieval din Italia și catunul Serravalle in care se afla, situate la jumatatea distanței dintre Modena și Bologna, in regiunea Emilia Romagna din nordul țarii, sunt scoase la vanzare pentru 1,9 milioane de euro sau aproximativ 2 milioane de dolari.