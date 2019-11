Stiri pe aceeasi tema

- Obiecte de recuzita din sitcomul "Prietenii tai/ Friends", printre care canapeaua din cafeneaua Central Perk, pinguinul de pluș al lui Joey și costume, vor fi scoase la vanzare intr-o licitație in interes caritabil care va avea loc in perioada 3 - 17 decembrie, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit…

- Scrisorile de dragoste dintre creatorul personajului James Bond, Ian Fleming, și soția sa vor fi scoase la licitație. Cele peste 160 de scrisori vor pune intr-o noua lumina viața omului care a creat cel mai controversat spion din secolul XX.

- Consiliul Județean Gorj scoate la licitație prin strigare doua apartamente din Targu-Jiu, situate pe strada Minerilor din municipiu. Unul dintre imobile are aproape 39 de mp iar altul aproape 38, ambele avand trei camere fiecare. Prețul de pornire la licitație este de 35.100 euro, respectiv…

- Mai multe tinute si obiecte care au apartinut actritei Elizabeth Taylor au fost prezentate la New York saptamana aceasta inainte de a fi scoase la licitatie in luna decembrie, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Bunuri ce i-au aparținut lui Keith Flint, fostul solist al trupei Prodigy, printre care se afla piese vestimentare, obiecte de arta și mobilier din casa muzicianului din comitatul Essex, vor fi scoase la licitație in luna noiembrie pentru a acoperi datoriile artistului, potrivit contactmusic.net,…

- Denis Alibec (28 de ani) a slabit cinci kilograme și e gata sa revina pe teren dupa accidentarea suferita la menisc. Atacantul Astrei susține ca a fost nevoit sa slabeasca din cauza accidentarii și le-a transmis contestatarilor sai ca nu bea Cola. „Din cauza genunchiului, imi puneau foarte multa presiune…