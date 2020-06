Costin Mărculescu avea datorii și intrase în depresie Costin Marculescu a fost gasit fara viața , miercuri noapte, in apartamentul sau, dupa ce vecinii au semnalat un miros ciudat care ieșea din casa acestuia. De asemenea, cainele actorului latra in continuu de cateva zile. Prietena lui Marculescu, Mara Banica, a povestit ca avea probleme cu inima și crede ca ar fi suferit un infarct. Pe de alta parte, se pare ca actorul avea foarte multe datorii și intrase in depresie. „Costin a avut o depresie cand și-a pierdut toți banii din firma și nu și-a mai revenit din ea. S-a afundat din ce in ce mai rau. Sa-l ierte Dumnezeu, sa-l odihneasca!, a declarat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

