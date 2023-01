Acoperisul salii de sport din Mangalia, in pericol de cadere!

In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia. Din primele informatii este vorba despre un acoperis in pericol de cadere la Sala de Sport de pe strada Rozelor. La locul solicitarii au fost trimise echipaje… [citeste mai departe]