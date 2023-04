Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu a apelat din nou la medicul estetician dupa ce a slabit 100 de kilograme. Cantareața spune ca avea nevoie de aceasta operație de mai mult timp, insa nu avusese curaj sa o faca. Oana Radu este dovada vie ca ambiția poate muta și munții. Cantareața s-a transformat complet dupa participarea la…

- Irina Deaconescu le-a dezvaluit urmaritorilor ei ce planuri are pentru perioada urmatoare, iar unul dintre ele este reprezentat de o operație majora pe care a decis sa și-o faca. Soția lui Cristi Manea va ajunge in curand pe mainile medicului estetician.

- Barbatul care și-a rapit iubita in Capitala și a vrut sa o incendieze in portbagajul mașinii este Gicuța din Aparatori, un cunoscut manelist. Cantarețul de manele este acuzat ca și-a inchis iubita in portbagaj, a abandonat mașina pe un teren viran și i-a dat foc. Femeia a fost gasita și salvata la timp…

- Cantarețul a publicat o fotografie cu el și soția lui in care apar extrem de fericiți unul in compania celuilalt. Afla din randurile de mai jos cum suna mesajul plin de dragoste al lui Costel Biju pentru Andreea.

- Intalnire de gradul zero intre Tzanca Uraganu și Raed Arafat! Manelistul și-a luat prin surprindere fanii din mediul online, asta dupa ce a postat o fotografie cu Raed Arafat. Cantarețul a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Iata cum s-au fotografiat cei doi!

- Mama lui Dani Mocanu a ajuns pe masa de operație! In timp ce celebrul manelist este arestat la domiciliu și iși petrece majoritatea timpului pe rețelele de socializare, mama lui Dani Mocanu a plecat in Turcia, acolo unde și-a facut o intervenție care i-a readus zambetul pe buze, iar Spynews.ro, cel…

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi din țara, iar cantarețul a impartașit cu fanii pe rețelele de socializare imagini cu casa in care a locuit in copilarie. Cantarețul a postat o fotografie cu bunica lui, iar manelistul a transmis un mesaj emoționant in mediul online.

- Fiica fostului premier Petre Roman a reușit sa inchida toate gurile rele, dupa ce a scapat de un numar semnificativ de kilograme. De-a lungul timpului, a fost deseori criticata pentru stilul sau alimentar și greutatea pe care o prezenta. Acum, vedeta arata foarte bine, insa totul vine la pachet cu un…