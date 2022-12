Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia lui Vali Vijelie. Indragitul manelist și soția lui au fost nași de botez pentru o fetița. Evenimentul emoționant a avut loc astazi. Ce imagini a postat artistul alaturi de partenera lui de viața, dar și de micuța care a devenit creștina.

- Culița Sterp a ajuuns in fața magistraților. Primele imagini cu artistul, dupa ce a fost reținut pentru ca a provocat un accident rutier in Cluj. Cantarețul era sub influența alcoolului in momentul in care a fost surprins de aparatul radar. Manelistul nu a oprit la semnalele polițiștilor și a ales sa…

- Vladuța Lupau și Adi Rus au aniversat de curand 3 ani de casnicie, iar cu ocazia acestui eveniment important au publicat in mediul online și cateva imagini de colecție de la nunta lor. Ce declarație de dragoste i-a facut fotbalistul soției lui.

- Vlad Gherman și-a obișnuit urmaritorii din mediul online cu umorul sau specific, iar de aceasta data actorul a postat o fotografie cu Cristina Ciobanașu de la nunta. Cei doi au ramas in relații bune dupa desparțire, asta pentru ca sunt protagoniștii serialului "Adela". Actorul a postat cateva imagini…

- Costel Biju și-a ingrijorat toți fanii, dupa ce a ajuns pe perfuzii și a avut nevoie de intervenția medicilor din cauza unor probleme de sanatate. Artistul a ramas fara voce, iar pentru ca starea lui se agravase, nu s-a mai putut ridica din pat. Manelistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj…

- Dupa ce a dezvaluit ca in timpul unui concert a ramas fara voce, Costel Biju vine cu noi informații despre starea sa de sanatate. Spune ca nu se simte foarte bine și ca nici din pat nu s-a putut ridica, așa ca a avut nevoie de intervenția medicilor. Manelistul a trebuit, in final, sa ia o decizie pentru…

- Ieri, Costel Biju povestea in exclusivitate la Antena Stars ca a ramas fara voce in timpul unui eveniment și ca nu se simte tocmai bine. Ulterior, starea lui de sanatate s-a agravat și nu s-a mai putut ridica din pat, motiv pentru care a fost nevoie de intervenția cadrelor medicale de specialitate.…

- Ancheta dupa aparitia in mediul online a unor imagini cu o fata de 15 ani batuta de o alta de 17 ani, in timp ce tatal agresoarei filma. O ancheta a fost inceputa in vestul țarii, la Arad, dupa ce, pe internet, a fost distribuit un videoclip in care se vede cum o fata de 15 ani este batuta de o tanara…