Costea a lăsat jucătorii în „aer” Cert e faptul ca azi, Marian Costea nu a fost la club, deși ar fi avut treaba, deoarece jucatorii despre care spune ca i-a adus nu au clarificate toate problemele: Cubleșan, Matei, Coulibaly și Pop nu au, inca, toate actele in regula. Se va ocupa, insa, tot cei vechi din conducere, deoarece e nevoie de acești jucatori. Așa stand lucrurile, nici nu-i de mirare ca Ionuț Popa nu mai vrea sa-l vada pe Marian Costea. Unele voci susțin, insa, ca acesta va pleca singur de la UTA, deoarece simte ca este depașit de situație. Daca tot nu a adus bani la club, așa cum le-a spus celor din conducere, pentru… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Popa isi va testa elevii in trei amicale pe durata a cinci zile. Mai intai, marți, ora 18, la Bekescsaba, alb-rosii intalnesc pe Ripensia Timisoara, echipa aflata in cantonament in Ungaria. Urmeaza joi, la Arad, confruntarea cu Mako (Ungaria), pentru ca sambata, UTA sa se deplaseze pentru disputa…

- „Am semnat contracte cu Benga, Vadrariu, Cubleșan și Pop, urmeaza și ceilalți. Am renunțat la portarul Țurcan, dupa ce, bineințeles, ne-am sfatuit și cu antrenorul Dan Țapoș, dar si la atacantul Avram. Au venit ceva bani, de aceea am și reușit sa semnam primele contracte, mai vin și alți bani și…

- Astfel, Liga 4 va debuta pe 11 august, o saptamana mai tarziu va porni la drum si Liga 5, pentru ca ultimul esalon valoric, Liga 6, sa aiba startul in ultima duminica a lunii august, pe 25. Echipele isi pot depune dosarele de inscriere pana pe 31 iulie (Liga 4 si 5), respectiv, 20 august (Liga 6).…

- „M-am ințeles verbal cu Alex și cu impresarul sau și a acceptat oferta noastra. E un atacant bun, pe care antrenorul Ionut Popa și l-a dorit”, spune Marian Costea, team-managerul utist. Alex Pop și ceilalți jucatori veniți in aceasta vara vor fi testați sambata, ora 11, pe arena din…

- Numire surpriza la UTA! Deși Marius Stan a plecat de la Arad, partenerul sau, Marian Costea (foto plan secund) a ramas in oraș și a spus ca va sprijini clubul UTA. Conducerea clubului a cantarit cateva zile propunerea lui Costea și – pana la urma – l-a numit in funcția de team-manager.…

- – lacatuși producție stucturi metalice Firma ofera: – salarii atractive + bonusuri – tichete de masa 15lei/zi – decontarea abonamentelor de transport tel: 0257/348.893 de luni pana vineri 07-15:00 Arad, Cimpul Liniștii nr. 1 ( incinta Comalim…

- „Sute de denunțuri au expus recent practicile abuzive ale partidului de guvernamant, ai carui reprezentanți din teritoriu au exercitat presiuni asupra angajaților din instituțiile publice, operatori economici care au contracte cu statul, inclusiv elevi și membri ai cluburilor sportive pentru…

- „Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat trei minori, banuiți de comiterea infracțiunii de tentativa de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca la data de 11 martie, adolescenții de 12, 14 și 15 ani, toți din Arad, ar fi incercat sa patrunda intr-un autoturism…