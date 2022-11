Toata Costa Brava este superba. Seamana puțin și cu Riviera franceza sau cu Grecia. E așa o combinație perfecta intre ele, iar peisajele iți taie rasuflarea. Nu am mai zburat de mai bine de un an jumatate, m-au incercat toate starile din momentul in care am achiziționat biletele. A fost foarte in scurt planificata, probabil și de aici inainte la fel vor fi vacanțele, spontane. Noi am prins perioada cu masca si documente pentru intrarea in Spania, dar acum nu mai sunt necesare, cel putin momentan. Va recomand sa verificati informatiile pe mae.ro inainte sa plecati, in orice moment pot aparea modificari.…