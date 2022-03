Cosmin Seleși, înlocuit cu Pepe la Te cunosc de undeva Cosmin Seleși, inlocuit cu Pepe la Te cunosc de undeva Cosmin Seleși a incheiat dupa mulți ani colaborarea cu Antena 1 la finele anului trecut. Acum, postul tv a inceput deja filmarile pentru un nou sezon de Te cunosc de undeva. Pana acum, emisiunea era prezentata de Cosmin Seleși alaturi de Alina Pușcaș. Actorul a fost inlocuit cu Pepe. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Pepe (@pepe.ro) Pentru Pepe, formatul Te cunosc de undeva nu este deloc strain. Artistul a participat de mai multe ori in calitate de concurent, invitat special sau jurat. Ba mai mult decat atat, a… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

